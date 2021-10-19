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نائب يطالب بمحاسبة أبطال فيلم «ريش»: «لم يشاهدوا ما فعله »

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نائب يطالب بمحاسبة أبطال فيلم «ريش»: «لم يشاهدوا ما فعله السيسي» نائب يطالب بمحاسبة أبطال فيلم «ريش»: «لم يشاهدوا ما فعله »

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تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشان عرض فيلم الريش الذي اعتبره النائب «مسئ لمصر» لايقدم الصورة الحقيقة لمصر، ويساعد على تشويه الصورة الداخلية عالميًا.

وأكد «مهني» في بيان أصدره اليوم، انه تقدم بطلب الإحاطة بعد شعوره بالإهانة من جراء غرض فيلم ريش في بعض المهرجات، وقال: الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة التي تشهد تطور ونقلة نوعية في وقت قصير، في شتي المجالات ومناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك إنخفاض معدلات الفقر والعشوائيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح النائب احمد مهني أن أصحاب عمل فيلم ريش لم يشاهدوا ما حدث داخل المناطق العشوائية والتى تحولت بالفعل في المحافظات إلى مجتمعات حضارية متكاملة بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح الذي يعتمد مفهوما شاملا لحقوق الإنسان يمكن اختصاره في مصطلح حياة كريمة، فمنذ ان تولى الرئيس مقاليد الحكم وهو يري ضرورة توفير كل سبل الحياة اللائقة من مسكن ورعاية صحية وتعليم ومرافق ومورد دخل وفرصة عمل للقطاعات الأكثر احتياجا في ، حيث يعتبر حق من حقوق الإنسان على الدولة.

وطالب النائب، بضرورة محسابة من تثبب في إخراج هذا الفيلم الذي يُسيئ للدولة المصرية، من خلال عرض مشاهد تتنافي تمامًا مع الواقع.

ويناقش فيلم ريش حكاية أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المصرى اليوم

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