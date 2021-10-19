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اقتراح برغبة لـ«النواب» لإنشاء مشروعات خدمية بنجع حمادى

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اقتراح برغبة لـ«النواب» لإنشاء مشروعات خدمية بنجع حمادى اقتراح برغبة لـ«النواب» لإنشاء مشروعات خدمية بنجع حمادى

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قدم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة لوزراء التخطيط والصناعة، والتنمية المحلية بشأن إنشاء بعض المشروعات الخدمية وذلك لخدمة أهالى قرية «هو» بمركز نجع حمادى ،

وقال في اقتراحه أنه يوجد بقرية «هو» بمركز نجع حمادى قطعة أرض فضاء غير مستغلة تقع غرب النيل تقدر مساحتها بـ ( 430 ) فدان ملك مصنع السكر التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية وهذه الأرض محاطة بسور غير كامل، موضحاً أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستفادة من الأراضي التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل، يقترح النائب استغلال هذه المساحة لإنشاء مشروع استثمارى اقتصادى خدمى لخدمة الأهالى وفتح فرص عمل للشباب واستغلال طاقاتهم في عدد من المشروعات مثل «مصنع الخشب، ومصنع للورق، ومصنع غاز ثانى أكسيد الكربون، ومصنع كحول أو وقود حيوى، مصنع خميرة، مصنع أعلاف، ومصنع مستحضرات طبية وعطور» وغيرها من الأنشطة الخدمة، التي من شأنها أن تحدث نقلة كبيرة في حياة أهالى القرى المحيطة، بتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج.

المصرى اليوم

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