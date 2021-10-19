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رغم اتهامه بـ«الإساءة لسمعة ».. «ريش» يحصل على جائزة دولية جديدة

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رغم اتهامه بـ«الإساءة لسمعة مصر».. «ريش» يحصل على جائزة دولية جديدة رغم اتهامه بـ«الإساءة لسمعة ».. «ريش» يحصل على جائزة دولية جديدة

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رغم حالة الجدل التي أُثيرت حول فيلم «ريش» الحاصل على جائزة «كان»، أعلنت الصفحة الرسمية لشركة «فيلم كلين» المنتجة لفيلم «ريش»، عبر صفحتها بموقع «انستجرام»، عن حصول الفيلم على جائزة عالمية جديدة.

حصل فيلم «ريش» على جائزة أفضل فيلم ضمن جوائز روبرتو روزيليني في مهرجان «بينجياو» السينمائي الدولي، المُقام في الصين.

وجدير بالذكر أن فيلم «ريش» الذي عُرض مساء السبت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أثار حالة من الجدل الواسع بين الفنانين والنقاد، كما تباينت ردود الأفعال حول الفيلم، وصولًا إلى الجمهور والمتابعين.

مشهد من فيلم «ريش» - صورة أرشيفية

وبينما أعلن الفنان شريف منير عن رأيه في فيلم «ريش» أثناء عرضه فقام منير بمغادرة قاعة العرض بعد مرور أقل من ساعة وذلك بسبب ما قال أنه «إساءة لمصر» كونه يقوم بـ:«التركيز على العشوائيات التي تعمل الدولة على محاربتها» فرأي منير أن الفيلم يسلط الضوء على السلبيات ويقدم صورة غير واقعية عن ، وهو الرأي الذي دعمه الفنان أحمد رزق والمخرجة إيناس الدغيدي. دافعت الفنانة دنيا ماهر عن فيلم «ريش» مؤكدة أنه فيلم مختلف وأنه لا يضر بسمعة مصر فأحداثه ليست محددة بزمان أو مكان معين، وذلك عبر إعادة نشرها لرأي الناقد محمد سيد عبدالرحيم على حسابها بموقع Facebook وأعلنت موافقتها لرأيه عن الفيلم.

ريش

كذلك وصف محمد دياب عضو أكاديمية الأوسكار، اتهام الفيلم بأنه إساءة مصر بالأمر الخطير.

وبالإضافة إلى ردود أفعال بعض الفنانين بين منسحب من الفيلم كونه «يشوه صورة مصر»، ومدافع عنه كونه «يعكس واقع الفقراء»، انعكست ردود الأفعال على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا بدورهم في حالة الجدل.

فيلم «ريش» هو التجربة الإخراجية الأولى في الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري وتدور أحداث الفيلم حول شخص يتحول إلى دجاجة، وقد حصل على جائزة النقاد من مهرجان «كان» السينمائي الدولي.

المصرى اليوم

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