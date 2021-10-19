البرلمان العربي يوقع عدد من مذكرات التفاهم مع منظمة المرأة العربية

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وقع عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وفاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية، مذكرة تفاهم، تعزيزا للتعاون القائم بين الجانبين لاسيما في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه البرلمان العربي للمرأة. جاء ذلك على هامش جلسته العامة الاولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت السبت الماضي بالجامعة العربية.

وأفاد بيان أصدره البرلمان العربي اليوم بأن توقيع المذكرة يأتي في إطار الدعم الذي يوليه البرلمان لقضايا المرأة وتمكينها في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات العربية والتي تتطلب مزيدا من الشراكة في العمل والمساواة بين الجنسين باعتبار المرأة شريكا فعالا في بناء المجتمعات.

كما وقع البرلمان العربي خلال الجلسة، مذكرات تفاهم مع كلا من الشبكة العربية للبث المشترك والحملة العربية للمرأة، ووقع كلتا المذكرتين من جانب البرلمان العربي أمينه العام المستشار كامل شعراوي ومثل الشبكة العربية للبث المباشر الدكتور مصطفى سلامة رئيس الشبكة، وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الطرفين في تنفيذ المشاريع الإعلامية التي تبتكرها الشبكة العربية والتي تصب في خدمة أهداف البرلمان العربي، كما مثل من جانب حملة المرأة العربية الدكتورة رحاب زين الدين رئيس الحملة، وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يخص تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة التي تخدم قضايا المرأة العربية .