صحة حماس: 3 وفيات و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 2471 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 3 حالات وفاة و( 519 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 430 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 180939 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 9867 حالة، وإجمالي المتعافين 169552 حالة، وإجمالي الوفيات 1515 وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 194 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 127 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 466286 شخص.