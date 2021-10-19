أخبار عاجلة

"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
مرتضى منصور يعود للزمالك.. ممدوح عباس يستشكل ضد قرار محكمة القضاء الإداري -
هل عليك شرائها؟.. النسخة الجديدة «مازدا MX-5» بين صلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة -
نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. ما سر مطر "الأرز من ذهب" في شنغهاي؟

Print
فيديو.. ما سر مطر "الأرز من ذهب" في شنغهاي؟ .. ما سر مطر "الأرز من ذهب" في شنغهاي؟
هل هو نثر الذهب أم هدر الطعام؟

فيديو.. ما سر مطر

تسبّب فنان في جدل وردود فعل متباينة في الشارع الصيني، عندما نثر 1000 حبة ذهبية بحجم حبوب الأرز في جميع أنحاء مدينة شنغهاي، فغضب بعض السكان من هدره للمال، فيما طالب آخرون بفهم سر مطر الذهب والهدف منه.

وحسب صحيفة "البيان" فقد نثر الفنان الصيني يانغ يسين؛ 1000 حبة ذهبية بحجم حبوب الأرز في جميع أنحاء مدينة شنغهاي، أملاً في زيادة الوعي العام حول مشكلة هدر الطعام.

وبثّت وسائل إعلام صينية لقطات ليسين؛ وهو ينثر حبات الذهب، أو يحملها على كفيه.

وتسبّب سلوك يانغ في ردود فعل متباينة من الشارع الصيني، فقد اعتقد بعض السكان أن الأمر برمته لا يتعدى قيام رجل بنثر المعادن الثمينة لكي يثير عملية بحث مكثّفة عن الحبوب، ومنهم مَن غضب، معتبراً ذلك هدراً، حسبما نشر موقع "باستيل بوست".

في المقابل، أشاد زملاء يانغ به وحثّوا المعلقين الساخطين على التعمُّق في فكرته بدلاً من التعليقات السلبية، متسائلين: لماذا يغضب البعض لنثر أو هدر الذهب ولا يغضبون لهدر الأرز أو الطعام، كلاهما ذهب.

وعبّر يانغ عن رأيه بشأن التعليقات السلبية، حيث قال: "أعتقد أن بعض التعليقات متحيزة، على سبيل المثال، لقد تبرعت بـ 500 غرام من الذهب و31 ألف دولار لجمعية خيرية".

ويأمل يانغ؛ أيضاً أن يؤدي سلوكه إلى جعل الناس يفكرون في الآثار السلبية لثقافة الاستهلاك وهدر الطعام والأموال فيما لا ينفع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو)

شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو)

ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..فيديو

ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..فيديو

«لها وظيفة بالفيلم».. شيرين رضا ترد على جدل قبلتها مع خالد النبوي في «قمر 14» (فيديو)

«لها وظيفة بالفيلم».. شيرين رضا ترد على جدل قبلتها مع خالد النبوي في «قمر 14» (فيديو)

بالفيديو.. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي

بالفيديو.. ولي العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي