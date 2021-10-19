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هل هو نثر الذهب أم هدر الطعام؟

تسبّب فنان في جدل وردود فعل متباينة في الشارع الصيني، عندما نثر 1000 حبة ذهبية بحجم حبوب الأرز في جميع أنحاء مدينة شنغهاي، فغضب بعض السكان من هدره للمال، فيما طالب آخرون بفهم سر مطر الذهب والهدف منه.

وحسب صحيفة "البيان" فقد نثر الفنان الصيني يانغ يسين؛ 1000 حبة ذهبية بحجم حبوب الأرز في جميع أنحاء مدينة شنغهاي، أملاً في زيادة الوعي العام حول مشكلة هدر الطعام.

وبثّت وسائل إعلام صينية لقطات ليسين؛ وهو ينثر حبات الذهب، أو يحملها على كفيه.

وتسبّب سلوك يانغ في ردود فعل متباينة من الشارع الصيني، فقد اعتقد بعض السكان أن الأمر برمته لا يتعدى قيام رجل بنثر المعادن الثمينة لكي يثير عملية بحث مكثّفة عن الحبوب، ومنهم مَن غضب، معتبراً ذلك هدراً، حسبما نشر موقع "باستيل بوست".

في المقابل، أشاد زملاء يانغ به وحثّوا المعلقين الساخطين على التعمُّق في فكرته بدلاً من التعليقات السلبية، متسائلين: لماذا يغضب البعض لنثر أو هدر الذهب ولا يغضبون لهدر الأرز أو الطعام، كلاهما ذهب.

وعبّر يانغ عن رأيه بشأن التعليقات السلبية، حيث قال: "أعتقد أن بعض التعليقات متحيزة، على سبيل المثال، لقد تبرعت بـ 500 غرام من الذهب و31 ألف دولار لجمعية خيرية".

ويأمل يانغ؛ أيضاً أن يؤدي سلوكه إلى جعل الناس يفكرون في الآثار السلبية لثقافة الاستهلاك وهدر الطعام والأموال فيما لا ينفع.