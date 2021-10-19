السديس يشيد بالمؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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أكد أهمية هذه الشعيرة العظيمة واهتمام قادة هذه البلاد المباركة بها ورعايتهم الفائقة لها

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالمؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد أهمية هذه الشعيرة العظيمة، واهتمام قادة هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- بها وعنايتهم ورعايتهم الفائقة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعمهم الكبير للجهود العلمية والدعوية في تحقيق منهج السلف الصالح في الالتزام بالعقيدة الصحيحة والسليمة وفق الكتاب والسنة.

ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على جهودهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين.