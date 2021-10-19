أخبار عاجلة

"حزب الله" يدعو لرحيل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت -
ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر -
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
مرتضى منصور يعود للزمالك.. ممدوح عباس يستشكل ضد قرار محكمة القضاء الإداري -
هل عليك شرائها؟.. النسخة الجديدة «مازدا MX-5» بين صلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة -
نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

خلافات العمل وراء مقتل «عامل» على يد زميليه في الصف

Print
خلافات العمل وراء مقتل «عامل» على يد زميليه في الصف خلافات العمل وراء مقتل «عامل» على يد زميليه في الصف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قتل عامل على يد اثنين من زملائه إثر الاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة في أحد شوارع منطقة الصف بالجيزة.

أفادت التحقيقات بأن الواقعة ورائها خلاف على العمل بين العمال الـ3، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.

وقررت جهات التحقيق، التصريح بدفن المجني عليه، وانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي، لتحديد أسباب وفاة العامل.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل شاب في منطقة الصف، نتيجة تعرضه لاعتداء، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاملين اعتديا على المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهم بآلة حادة، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)