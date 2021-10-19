خلافات العمل وراء مقتل «عامل» على يد زميليه في الصف

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كشفت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قتل عامل على يد اثنين من زملائه إثر الاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة في أحد شوارع منطقة الصف بالجيزة.

أفادت التحقيقات بأن الواقعة ورائها خلاف على العمل بين العمال الـ3، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.

وقررت جهات التحقيق، التصريح بدفن المجني عليه، وانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي، لتحديد أسباب وفاة العامل.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل شاب في منطقة الصف، نتيجة تعرضه لاعتداء، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاملين اعتديا على المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهم بآلة حادة، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.