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حدث تاريخي.. بدء مراسم حلف اليمين للقاضيات الجدد في مجلس الدولة

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حدث تاريخي.. بدء مراسم حلف اليمين للقاضيات الجدد في مجلس الدولة حدث تاريخي.. بدء مراسم حلف اليمين للقاضيات الجدد في مجلس الدولة

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بدأت مراسم حلف اليمين الدستورية للقاضيات الجدد المعينين بمجلس الدولة في حدث هو الأول في تاريخ المجلس، أن تجلس سيدة على منصة محاكم المجلس منذ نشأته.

توافدت القاضيات المعينات، منذ التاسعة صباحًا على مقر مجلس الدولة بالدقي، لأداء اليمين القانونية، أمام رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص _ أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة_ تمهيدًا لاستلام عملهن القضائي بدوائر المحاكم الإدارية والتأديبية، كما سبق وأعلن مجلس الدولة على لسان متحدثه الرسمي.

يذكر أن المجلس الاعلي للهيئات القضائية في يونيو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السّيسي رئيس الجمهورية قد قرر الاستعانة بالمرأة في العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارا من العام القضائي الحالي أكتوبر 2021-2022.

ووضع مجلس الدولة، عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وهي:

- أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا في درجة الليسانس.
- الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.
- خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.
- اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
- استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

المصرى اليوم

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