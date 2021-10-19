بدء فعاليات اللقاء الحواري مع شباب الصعيد بجامعة بني سويف

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شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، افتتاح فعاليات اللقاء الحواري مع شباب الصعيد، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان بالوزارة، بقاعة جامعة بني سويف، ضمن برنامج زيارة الوزير للمحافظة ،وذلك بحضور اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ وقيادات وزارة الشباب والرياضة والمديرية.

ويتضمن فعاليات اللقاء الحواري عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الوزارة في مجال تطوير البنية التحتيتة لمراكز الشباب والمبادرات الشبابية التي نظمتها، وكلمات من الحضور تضمنت كلمات لممثلى عدد من الكيانات الشبابية (مبادرة درع، رئيس سند، اتحاد شباب سوهاج، شباب أسيوطى، الاتحاد الوطني للقيادات، اتحاد طلاب مصر، مؤسسة كارما للتنمية الإنسانية، المجلس الوطني للشباب، منسق اسمعونا بجنوب الصعيد، وكلمة لممثلي شباب الوزارة وكلمات لرؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ) وتختتم بفقرة فنية تقدمها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

كما يشمل اللقاء عقد ندوة توعوية ولقاء مفتوح مع الشباب يشارك فيها ممثلو الأوقاف والأزهر والكنيسة والفتوى والحديث والتي تتناول قضية الوعي ومواجهة التطرف الفكري، والتأكيد على أهمية ترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، والعمل على ومواجهة الأكاذيب والشائعات وتنمية الحس الوطني لدى الشباب، والعمل على نشر التوعية بالجهود الكبيرة المبذولة والمشروعات التنموية والخدمية العملاقة والنوعية المنفذة والتي يجري انجازها وسط التحديات التي تواجهها الدولة من الداخل والخارج.

وكان المحافظ والوزير قد قاما قبل بدء فعاليات اللقاء الحواري، بتفقد معرض منتجات مراكز الشباب والذي تضمن مشغولات يدوية لمراكز الأنشطة وتنمية الفنون والإبداع لمراكز الشباب.