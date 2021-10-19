وزير الشباب ورئيس جامعة بني سويف والمحافظ يفتتحون معرض منتجات مراكز الشباب

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، معرض منتجات مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك على هامش زيارة الوزير إلى المحافظة، بحضور نخبة من قيادات الجامعة والوزارة والمحافظة.

ويضم المعرض العديد من المنتجات والإكسسوارات والمشغولات اليدوية وأعمال التريكو والكروشيه، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الفنية المميزة، والتي صممت ونفذت داخل أندية الفتاة بتلك المراكز، بهدف تنمية واكتشاف مواهب الفتيات وتوفير فرص عمل لهم في ضوء خطة الدولة لتنمية ريادة الأعمال.

فيما أعلن الدكتور منصور حسن، استعداد الجامعة لإقامة معارض دائمة تعرض فيها منتجات مراكز الشباب بدعم كامل من الجامعة وذلك على مستوى مجمعات الجامعة الثلاثة بشرق وغرب النيل، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتدريب الفتيات لعمل هذه المشغولات.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي بالطرح الذي قدمه الدكتور منصور حسن معلناً استعداد الوزارة التام بالتعاون مع الجامعة في كافة المجالات التي تدعم رؤية الدولة.