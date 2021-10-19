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سر قطع لافتة ماراثون الدراجات وتعطل دراجة متسابق فى لقاء وزير الشباب (صور)

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سر قطع لافتة ماراثون الدراجات وتعطل دراجة متسابق فى لقاء وزير الشباب (صور) سر قطع لافتة ماراثون الدراجات وتعطل دراجة متسابق فى لقاء وزير الشباب (صور)

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فوجىء حضور ماراثون الدراجات، بكورنيش النيل، بمحافظة بني سويف، أثناء إطلاق شارة البدء من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بني سويف، بيافطة الماراثون مقطوعة يوم الزيارة، ومكتوب التاريخ ١٦، وتعديله بقلم فلوماستر باللون الازرق بتاريخ١٩ بسبب تاجيل الزيارة لأكثر من مرة والتى كان مقرر لها ١٦ الماضي وتغيير في خط سير الزيارة

كما فوجىء أحد المتسابقيين في الماراثون، أحمد خميس أبوبكر من مركز اهناسيا المدينة، بسقوط جنزير دراجته فتعطل عن السباق تمامًا.

وكانت أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا ببرنامج وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال زيارته لبني سويف السبت ١٦ الماضى وتضمن مراسم الإستقبال والإفتتاحات وزيارة جامعة بني سويف لعقد مؤتمر شبابي مع شباب الصعيد وعلي النقيض أصدرت إدارة الإعلام بالديوان العام بمحافظة بني سويف مقترحا للزيارة مختلفا عن ما أصدرته وزارة الشباب والرياضة الأمر الذي لاقي تعجبا من قبل المدعوين للزيارة خاصة الإعلاميين والصحفيين، وفوجئت المحافظة بتاجيل الزيارة إلى اليوم.

المصرى اليوم

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