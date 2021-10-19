تأجيل محاكمة عاطل هتك عرض ابنه شقيقته فى مدينة 15 مايو

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قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة عاطل هتك عرض ابنه شقيقته خلال زيارتها له بصحبه جدتها. صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهم الى محكمة الجنايات ، لانه في غضون شهرى أبريل ومايو الماضى هتك عرض ابنه شقيقته بالقوة والتهديد بان استغل تواجدها وحيدة ونوم جدتها وزوجته وجذبها بقوة مستغلا حداثة سنها وعدم قدرتها على مقاومته وحسر عنها ملابسها واستطالت يده لمواضع عفتها

وقال والد المجنى عليها في التحقيقات أنه وحال تواجده بمقر عمله تلقى اتصال هاتفى من قرينته تعلمه بكون شقيقتها الصغرى المجنى عليها قد صارحتها بقيام خالها قد استغل تواجدها رفقة جدتها بمحل سكنه دائرة قسم شرطة 15 مايو ابان شهر مضان الماضى لقضاء بعض الأيام رفقته وحال نومها بجواره منذ اليوم الأول شعرت به بتطاول يده مواطن عفتها وحاسرا لباسها عنها فحاولت منعه الا انه استخدم معها القوة وهددها بعدم اخبار ذويها الا انها اخبرت شقيقتها الكبرى.