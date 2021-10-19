الداخلية توجه حملات مكبرة لفحص سائقي «باصات المدارس» بالمحافظات

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لفحص سائقي الحافلات المدرسية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصة تعاطي المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس.

أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والسويس وبني سويف والبحر الأحمر، عن المرور على 13 مدرسة بإجمالي فحص 205 حالات، تبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال فحص قائدي الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.