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أبوالغيط يبدأ جولة عربية تشمل تونس وليبيا

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أبوالغيط يبدأ جولة عربية تشمل تونس وليبيا أبوالغيط يبدأ جولة عربية تشمل تونس وليبيا

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يبدأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم زيارة إلى كل من تونس وليبيا للمشاركة في اجتماعات تعقد في الدولتين.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام سيشارك في افتتاح الدورة (21) للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون والمقرر عقده في تونس تحت شعار "دورة التواصل والتجديد"، وهو المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام سيشارك كذلك في عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان أبرزها الجلسة الختامية لمؤتمر الإعلام العربي الذي يناقش أبرز القضايا والتحديات الماثلة حالياً أمام الإعلام العربي، وافتتاح معرض "الأسبو" للإذاعة والتليفزيون وسوق البرامج الذي سيقوم بعرض أحدث الانتاجات السمعية والبصرية في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

كما أشار المصدر إلى أنه، على هامش أعمال المهرجان، سيقوم الأمين العام بافتتاح الفندق المملوك لاتحاد إذاعات الدول العربية والذي سيساهم بلا شك في دعم إمكانيات الاتحاد في الاسهام في تطوير العمل الإعلامي العربي.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام خلال الزيارة مع الرئيس قيس سعيد رئيس تونس والسيدة نجلاء بودن رئيسة الوزراء.

هذا وينتظر خلال ذات الزيارة، قيام الأمين العام بافتتاح أعمال المنتدى العربي للأمن السيبراني الذي تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، حيث من المقرر أن يشهد المنتدى إطلاق النسخة الأولى من الرؤية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة بالتعاون مع شركائها.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام إلى ليبيا بعد غد للمشاركة في اجتماع وزاري هو الاول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات حول مبادرة استقرار ليبيا، والذي دعت إليه الليبية صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية و إنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

المصرى اليوم

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