أخبار عاجلة

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
مرتضى منصور يعود للزمالك.. ممدوح عباس يستشكل ضد قرار محكمة القضاء الإداري -
هل عليك شرائها؟.. النسخة الجديدة «مازدا MX-5» بين صلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة -
نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي -
طالبات فصل المشغولات الصوفية يتدربن على طرق الفرز بمركز التنمية في مطروح -
أسعار الذهب فى الجزائر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلاغات تسمّم وأمن غذائي.. 4 آلاف جولة احترازية في 30 يوماً بحائل

Print
بلاغات تسمّم وأمن غذائي.. 4 آلاف جولة احترازية في 30 يوماً بحائل بلاغات تسمّم وأمن غذائي.. 4 آلاف جولة احترازية في 30 يوماً بحائل
شاركت فيها جهات حكومية ومنها 30 مدرسية و21 حماية من الإشعاع

بلاغات تسمّم وأمن غذائي.. 4 آلاف جولة احترازية في 30 يوماً بحائل

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة، خلال شهر سبتمبر، أكثر من 4 آلاف جولة لرصد سلوك تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تفصيلاً، نفّذت إدارة الصحة العامة خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021م، 4689 جولة لرصد سلوك تطبيق الإجراءات الاحترازية، و52 جولة لمكافحة العدوى، و12 جولة إشرافية على المنافذ، ونفّذت 8 دورات تدريبية.

كما تلقت الإدارة 10 بلاغات عن تسمّم كيميائي، و14 بلاغاً تخص الأمن الغذائي، كما نفّذت إدارة الصحة العامة بصحة حائل 30 جولة تخص الصحة المدرسية، و21 جولة للحماية من الإشعاع، وشاركت في 36 جولة مع جهات حكومية.

يُذكر أن صحة حائل والإدارات التابعة لها تواصل جهودها لمتابعة ورصد السلوك لتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الجولات الميدانية المستمرة، ومتابعة الالتزام الكامل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا

ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا

الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي

الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي

الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز

الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز