الداخلية توجه حملات مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بمختلف

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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات غير المرخصة بحملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية .. وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الشرقية – الغربية – السويس – بنى سويف – البحر الأحمر) عن المرور على عدد (13) مدرسة بإجمالى فحص عدد (205 حالة) وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.