أخبار عاجلة

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
مرتضى منصور يعود للزمالك.. ممدوح عباس يستشكل ضد قرار محكمة القضاء الإداري -
هل عليك شرائها؟.. النسخة الجديدة «مازدا MX-5» بين صلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة -
نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي -
طالبات فصل المشغولات الصوفية يتدربن على طرق الفرز بمركز التنمية في مطروح -
أسعار الذهب فى الجزائر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية توجه حملات مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بمختلف

Print
الداخلية توجه حملات مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بمختلف الداخلية توجه حملات مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بمختلف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات غير المرخصة بحملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية .. وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الشرقية – الغربية – السويس – بنى سويف – البحر الأحمر) عن المرور على عدد (13) مدرسة بإجمالى فحص عدد (205 حالة) وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)