القوات البحرية المصرية تنفذ عددًا من التدريبات مع القوات اليونانية والأمريكية والإسبانية

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نفذت القوات البحرية المصرية تدريبًا بحريًا عابرًا مع القوات البحرية اليونانية بإشتراك الفرقاطة المصرية (أسكندرية) والفرقاطة اليونانية (HS Kanaris) وذلك بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

يأتي ذلك استمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها في دعم الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.

ونفذت القوات البحرية بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر تدريبًا بحريًا عابرًا مع القوات البحرية الأمريكية باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والسفينة الأمريكية (USS Okane)، فضلاً عن تنفيذ تدريبًا بحريًا عابرًا مع القوات البحرية الإسبانية باشتراك الفرقاطة المصرية «الظافر» مع الفرقاطة الإسبانية «ESPS Victoria».

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة والتي تهدف لتعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر، وذلك لتقييم التهديدات السطحية والجوية، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة التي تعوق حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية.

تأتي تلك التدريبات في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة وتأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة مما يبرز إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية في العمل والتنسيق مع البحريات العالمية.

لقوات البحرية المصرية تنفذ عدداً من التدريبات العابرة مع القوات البحرية اليونانية والأمريكية والإسبانية بنطاق الأسطول الشمالى والجنوبى

لقوات البحرية المصرية تنفذ عدداً من التدريبات العابرة مع القوات البحرية اليونانية والأمريكية والإسبانية بنطاق الأسطول الشمالى والجنوبى

لقوات البحرية المصرية تنفذ عدداً من التدريبات العابرة مع القوات البحرية اليونانية والأمريكية والإسبانية بنطاق الأسطول الشمالى والجنوبى

لقوات البحرية المصرية تنفذ عدداً من التدريبات العابرة مع القوات البحرية اليونانية والأمريكية والإسبانية بنطاق الأسطول الشمالى والجنوبى

لقوات البحرية المصرية تنفذ عدداً من التدريبات العابرة مع القوات البحرية اليونانية والأمريكية والإسبانية بنطاق الأسطول الشمالى والجنوبى

لقوات البحرية المصرية تنفذ عدداً من التدريبات العابرة مع القوات البحرية اليونانية والأمريكية والإسبانية بنطاق الأسطول الشمالى والجنوبى