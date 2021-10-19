إزالة ١٤٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ١٤٩ حالة تعدي على مساحة ٢١ ألف و٥٠ متر مباني، و٩١ فدان و٩ قراريط بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة ١٢١ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٢١ ألف و٥٠ متر مباني، وإزالة ٢٨ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٩١ فدان و٩ قراريط، بمراكز «ههيا، منيا القمح، فاقوس، الحسينية، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس ،الزقازيق، ديرب نجم، مشتول السوق»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.