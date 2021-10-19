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النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ذوى الاشخاص ذوى الإعاقة لمواجهة التنمر

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النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ذوى الاشخاص ذوى الإعاقة لمواجهة التنمر النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ذوى الاشخاص ذوى الإعاقة لمواجهة التنمر

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وافق مجلس النواب نهائيا باغلبية الاعضاء وقوفا، اليوم الثلاثاء ،على تعديل مشروع القانون المُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تشهد الجلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

المصرى اليوم

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