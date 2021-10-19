أخبار عاجلة

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
مرتضى منصور يعود للزمالك.. ممدوح عباس يستشكل ضد قرار محكمة القضاء الإداري -
هل عليك شرائها؟.. النسخة الجديدة «مازدا MX-5» بين صلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة -
نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي -
طالبات فصل المشغولات الصوفية يتدربن على طرق الفرز بمركز التنمية في مطروح -
أسعار الذهب فى الجزائر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط المتهمين بسرقة خزينة حديدية بأرمنت

Print
ضبط المتهمين بسرقة خزينة حديدية بأرمنت ضبط المتهمين بسرقة خزينة حديدية بأرمنت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر ما تبلغ من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر بإكتشافه سرقة خزينه حديدية من اخل مسكن والدته المقيمة بدائرة المركز وبداخلها بعض المشغولات الذهبية خاصة بوالدته ومبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 5أشخاص - "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر

بتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة محتويات المنزل نظراً لسابقة تردد أحدهم على المسكن محل الواقعة لتشطيب أعمال البناء وعلم أحدهم بأوقات خلو المنزل من قاطنيه مستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات ، وضبط الخزينة والأدوات المستخدمة كما تم ضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)