ضبط المتهمين بسرقة خزينة حديدية بأرمنت

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كشف ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر ما تبلغ من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر بإكتشافه سرقة خزينه حديدية من اخل مسكن والدته المقيمة بدائرة المركز وبداخلها بعض المشغولات الذهبية خاصة بوالدته ومبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 5أشخاص - "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر

بتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة محتويات المنزل نظراً لسابقة تردد أحدهم على المسكن محل الواقعة لتشطيب أعمال البناء وعلم أحدهم بأوقات خلو المنزل من قاطنيه مستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات ، وضبط الخزينة والأدوات المستخدمة كما تم ضبط مركبة "التوك التوك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.