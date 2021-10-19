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أرخص وسيلة للانتحار .. طلب إحاطة حول ظاهرة تناول حبوب تخزين القمح

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أرخص وسيلة للانتحار .. طلب إحاطة حول ظاهرة تناول حبوب تخزين القمح أرخص وسيلة للانتحار .. طلب إحاطة حول ظاهرة تناول حبوب تخزين القمح

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تقدمت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب ظاهرة تناول حبوب تخزين القمح للقضاء على الحشرات ولكنها أيضا تقضي على أرواح المئات من المصريين أغلبهم من الأطفال والشباب حيث أصبحت أسهل وأرخص وسيلة«للانتحار». وقالت : لا يكاد يمر يوم على ربوع المحروسة دون رصد حالات من تناولها على سبيل الانتحار أو مجرد التهديد به وأحيانا بطريق الخطأ من أطفال ومواطنين ولكن للأسف فرص النجاة منعدمة تقريبا لخطورتها وشدة سميتها لذا كان من المهم تقييد عملية تداول تلك الحبوب وتفعيل القوانين الصادرة في هذا الشأن لحل تلك الكارثة التي يعلمها جيدا أطباء الرعايات الذين يقفون عاجزين أمام حالات تصل في طور الاحتضار واغلبها لا يريد الموت فعليا.

وأوضحت أنه يأتي هنا أيضا دور الإرشاد الزراعي الذي ينبغي أن ينوه وينبه عن خطورة الإهمال في حفظ هذه الحبوب أو التعامل معها، وتضرب تلك المادة الجهاز التنفسي انبعاث غاز الفوسفين الذي يسبب فشلا سريعا في كل أجهزة الجسم خاصة في حالة تناول كمحاولة من الأهل لإسعاف الشخص يزداد امتصاص هذا الغاز بشدة مسرعا في عملية تنفيذ الإعدام الذي يحصد أرواح المئات كل عام

وقالت: من منطلق مسئوليتي أمام الله تقدمت بطلب احاطة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يخص شأن عدم تنفيذ القوانين الصادرة وتفعيلها وتنفيذ توصيات وزارة الصحة في حظر تلك المادة من الاتجار.

المصرى اليوم

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