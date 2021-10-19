محافظ الشرقية يشكل لجنة لمتابعة أعمال الدراسة والتخطيط لإنجاز مشروع تطوير مدينة الزقازيق (3)

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 8188 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، للتنسيق والإشراف المنصوص عليها بالبند 4/5 من إطار العمل لمشروع تطوير مدينة الزقازيق ( 3 ) بمحافظة الشرقية، وعضوية كلاً من «الخبير الإستيراتيجي للمشروعات، مدير عام مكتب جهاز تنمية المشروعات، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، مدير وحدة إدارة مشروعات البنية الاساسية والمجتمعية، مدير إدارة بناء وتنمية القرية ،مدير مديرية الطرق والنقل ،مدير مديرية الإسكان والمرافق، مدير مديرية الشؤون الصحية»، وبحضور المسؤول الإعلامي بالمحافظة .

أوضح محافظ الشرقية أن اللجنة تختص بمتابعة أعمال الدراسة والتخطيط التي ستتم في أولي مراحل المشروع، ومتابعة الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز المشروع، وكذلك التحقق من وجود التنسيق التام بين الأجهزة المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروع وعدم تعارض الإختصاصات والأهداف فيما بينها، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة البرامج التنفيذية ومعدلات الإنجاز والمفردات الخاصة بالمشروع، ودراسة أي تقاير فنية أو مالية خاصة بالمشروع وإصدار التوصيات اللازمة لما جاء بها من ملاحظات، والدعوة لعقد اجتماعات مشتركة لحل أي مشاكل قد تظهر أثناء التنفيذ ضماناً لعدم تعطيل العمل بالمشروع في أي مرحلة من مراحله، مع إقتراح التوصيات اللازمة لحل جميع المشاكل التي تعترض التنفيذي ورفع تلك التوصيات إلى الجهاز للبت فيها .

يذكر أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي عقد إتفاق إطار العمل لمشروع تطوير مدينة الزقازيق (3) بمحافظة الشرقية المبرم بين المحافظة وبين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2370 لسنة 2018.