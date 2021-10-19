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عروض وفعاليات سادس ليالي مهرجان الجونة السينمائي (تفاصيل)

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عروض وفعاليات سادس ليالي مهرجان الجونة السينمائي (تفاصيل) عروض وفعاليات سادس ليالي مهرجان الجونة السينمائي (تفاصيل)

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تشهد فعاليات اليوم الثلاثاء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي عدد كبير من الفعاليات، ويعقد محاضرة تحت عنوانت «نفس، تحدث، مثِل» للحديث عن الصحة النفسية للممثلين، في الثانية عشر ظهراً، كما يعقد المؤتمر الصحفي لفيلم «قمر 14» بحضور صناع العمل، في تمام الساعة ٢.٣٠.

ويشهد سادس أيام المهرجان الليلة حفل إطلاق المبادرة المجتمعية «ليست النهاية Not the End» ٤.٣٠، كما ينظم سجادة حمراء لفيلم أميرة، في الخامسة والنصف مساء، ثم سجادة حمراء لفيلم «العودة» 8:30.

‎ويعىرض المهرجان البرنامج الثالث للأفلام القصيرة الليلة الساعة الثالثة والنصف عصرا، مع إعادة فيلم «قمر 14» في تمام السادسة والنصف، إضافة لعرض أفلام الغروب،كلارا سولا، أسوأ شخص في العالم، سبايا، السجناء الزرق، عالم آخر، ذات مرة في كالكوتا، ثلاثية الألوان أزرق، أنا رجُلُك، شياطين خفية.

المصرى اليوم

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