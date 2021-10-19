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بينها 1638 تجاوز سرعة.. «شرطة المرور» تضبط 4778 مخالفة متنوعة

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بينها 1638 تجاوز سرعة.. «شرطة المرور» تضبط 4778 مخالفة متنوعة بينها 1638 تجاوز سرعة.. «شرطة المرور» تضبط 4778 مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4778 مخالفة مرورية متنوعة
قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4778) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بين المخالفات (1638) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(160) مخالفة السير بدون تراخيص، و(32) مخالفة موقف عشوائى، و(8) مخالفات لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

المصرى اليوم

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