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استهداف وضبط عاطل بالاسماعيلية بحوزته مخدرات قيمتها مليون و500 الف جنيه

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استهداف وضبط عاطل بالاسماعيلية بحوزته مخدرات قيمتها مليون و500 الف جنيه استهداف وضبط عاطل بالاسماعيلية بحوزته مخدرات قيمتها مليون و500 الف جنيه

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (100 لفافة لمخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام –

60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات - كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلوجراما - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).

وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و500 ألف جنيه .

المصرى اليوم

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