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الماراثون الانتخابي.. الخطيب وقائمتة يتقدمون بأوراق ترشحهم الخميس

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الماراثون الانتخابي.. الخطيب وقائمتة يتقدمون بأوراق ترشحهم الخميس الماراثون الانتخابي.. الخطيب وقائمتة يتقدمون بأوراق ترشحهم الخميس

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تحول النادى الأهلى، إلى خلية من الإجتماعات بين الأعضاء للحديث بخصوص الإنتخابات التي ستجرى يومى 25 و26 نوفمبر المقبل، والإستقرار على الاسماء التي سيتم التصويت لهم في الماراثون الإنتخابى، وإستقر محمود الخطيب رئيس النادى والاعضاء المزمع ترشحهم تقديم أوراقهم الخميس المقبل للجنة المشرفية الإنتخابات وذلك بعد حسم قائمتة الإنتخابية .

وقال الخطيب في تصريحات خلال المؤتمر الذي عقده أمس، الإثنين، إلى وجود النية لديه لإجراء تعديلات على قائمته مقارنة بالمجلس الحالي.

وقال الخطيب: «أعلن ترشحي في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلى القادم».

وتابع: «أبلغت زملائي في مجلس الإدارة خلال الاجتماع الماضي، أنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات في المجلس القادم من أجل منح الفرصة لزملاء آخرين»

وأضاف: «لم أعط وعود لأحد ولم استقر على أي أسماء، لم أفكر في الانتخابات خلال الفترة الماضية، لكن بداية من الغد سأبدأ التفكير في الأمر».

واختتم: «بداية من اليوم الثلاثاء سأبدأ اجتماعاتي مع الكثير من الأفراد لندرس احتياجات الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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