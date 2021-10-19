صلاح جاهز لقيادة ليفربول أمام أتليتكو مدريد بدورى أبطال أوروبا

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يترقب عشاق ليفربول الإنجليزى، المواجهة المثيرة مع أتلتيكو مدريد، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وستكون موقعة اليوم حاسمة لصدارة المجموعة الثانية في دوري الأبطال، حيث ينفرد الفائز بالمقدمة، ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويليه أتلتيكو مدريد (4)، ثم بورتو في المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرًا ميلان بلا نقاط.

ووفقًا لموقع «هو سكورد»، فإن التشكيلة المتوقعة لليفربول وأتلتيكو مدريد في المباراة، كالآتي:

ليفربول

في حراسة المرمى: أليسون بيكر. والدفاع: ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جيل ماتيب- أندري روبرتسون، والوسط: فابينيو- جيمس ميلنر- جوردان هندرسون والهجوم: محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- ساديو ماني.

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك، والدفاع: ماريو هيرموسو- جيوفري كوندوجبيا- فيليبي أوجستو، والوسط: يانيك كاراسكو- كوكي- رودريجو دي باول- توماس ليمار- كيران تريبيير، والهجوم: جواو فيليكس- لويس سواريز.