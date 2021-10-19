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أول تحرك برلماني ضد فيلم «ريش» : يسيىء لمصر

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أول تحرك برلماني ضد فيلم «ريش» : يسيىء لمصر أول تحرك برلماني ضد فيلم «ريش» : يسيىء لمصر

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قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بأنه سيتقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجهه للدكتور مصطف مدبولي، ووزيرة الثقافة، بشان عرض فيلم الريش المسئ لمصر، حيث انه لايقدم الصورة الحقيقة لمصر، ويساعد على تشويه الصورة الداخلية لمصر عالميًا.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة التي تشهد تطور ونقله نوعية في وقت قصير، في شتي المجالات ومناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك إنخفاض معدلات الفقر والعشوائيات على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق العشوائية تحولت بالفعل في المحافظات إلى مجتمعات حضارية متكاملة بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح الذي يعتمد مفهوما شاملا لحقوق الإنسان يمكن اختصاره في مصطلح حياة كريمة، حيث أنه منذ ان تولى مقاليد الحكم وهو يري ضرورة توفير كل سبل الحياة اللائقة من مسكن ورعاية صحية وتعليم ومرافق ومورد دخل وفرصة عمل للقطاعات الأكثر احتياجا في ، حيث يعتبر حق من حقوق الإنسان على الدولة.

وطالب البرلماني، بضرورة محسابه من تثبب في إخراج هذا الفيلم الذي يُسيئ للدولة المصرية، من خلال عرض مساهد تتنافي تمامًا مع الواقع.

ويذكر أن فيلم ريش، يناقش قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المصرى اليوم

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