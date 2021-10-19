رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحقوق

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شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الحقوق بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد رشدى عميد الكلية.

رحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد وانضمامهم إلى الجامعة وأشار إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية لأنها تكمل بناء شخصية الطالب مع البرامج الدراسية، مؤكدًا أن هدف الطلاب الأول يجب أن يكون الإجتهاد من أجل تحقيق رفعة الوطن.

وأكد أن مشاركة طلاب الجامعة إلزامية في المشروع القومي لمحو الأمية بمحو أمية عدد (8) من الدارسين بفصول محو الأمية خلال سنوات الدراسة، ومن ضمن متطلبات الحصول على شهادة المؤهل الدراسي وهو قرار وزاري.

وأضاف رئيس الجامعة أنه لن يسمح بدخول الحرم الجامعي إلا لمن تلقى التطعيم مؤكدا وجود أكثر من نقطة بالجامعة للتطعيم، وقادرة على استيعاب أكبر عدد متاح.

وذكر أن الجامعة ترتيبها العاشر على مستوى مصر وفقا لتصنيف التايمز وسبقت العديد من الجامعات الكبيرة ولذلك وجب على كل طالب ان يفخر بانه ينتمى إلى جامعة جنوب الوادي.

حفل استقبال طلاب حقوق قنا

ورحب الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق، بطلاب الكلية الجدد والقدامى وأشاد بدعم رئيس الجامعة المستمر للكلية وحرصه على تقدمها.

وفى نهاية الحفل، قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المتفوقين من الفرق الثلاث بالكلية، تضمن الحفل فقرات فنيه متنوعة شهد الحفل وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وحشد كبير من الطلاب.

كما قام عميد كلية الحقوق بتقديم درع الكلية لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.