يشهد اليوم الثلاثاء ضمن برنامج مهرجان الجونة في دورته الخامسة، عرض فيلم الأنيمي «Belle: The Dragon and the Freckled Princess»، للمخرج مامورو هوسودا.

الفيلم انضم لبرنامج العروض مؤخرا لذلك لم يدرج في جدول المهرجان، وذلك بالواحدة إلا ربع ظهرا في سي سينما 1، على أن يعاد مرة أخرى يوم 21 أكتوبر الجارى في الثانية عشر ونصف ظهرا في سي سينما 2.