القوات المسلحة تنظم عدد من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابي العمليات للمدارس

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في إطار الرعاية التي توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، قامت القوات المسلحة بتنظيم عدد من الزيارات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات ومرافقتهم للمدارس خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسى 2021-2022، وذلك تقديرًا لذكرى آبائهم وما قاموا به من تضحيات سطرت ملاحم بطولية مضيئة في صفحات الوطن.

من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للقوات المسلحة التي تقدم كل أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في كل الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناسبات عرفانًا بالدور الوطني الذي قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى.

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس