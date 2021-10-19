محافظ الشرقية يشكل لجنة لمتابعة تطعيمات كورونا لدى العاملين بالمنشأت الحكومية والخاصة

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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 8484 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المركز أو المدينة المختص، وعضوية كلاً من«مديري الإدارات الصحية، المتابعه الميدانية، التفتيش المالى والإدارى» ومديري مكتبي العمل والسلامة والصحة المهنة بالمركز أو المدينة.

أوضح محافظ الشرقية، أن اللجنة تختص بالمرور على كافة المديريات، والمنشآت الحكومية العامة والخاصة والهيئات، والشركات، والبنوك، والمحال العامة، والمواقف والأسواق بنطاق المحافظة، والتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهاده تحليل للفيروس (pcr) كل ثلاثة أيام قبل الإنتظام في العمل، والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم ،وكذلك التأكد من وضع بيان مبين به عدد العاملين الحاصلين على اللقاح وفي حالة المخالفة يتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإعداد تقرير يومي للعرض لإتخاذ مايلزم.

يذكر أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وعلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر الماضي وعلى ما إرتأيناه وللصالح العام.