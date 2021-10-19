أخبار عاجلة

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول -
تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور) -
ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور) -
بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة -
بشري لاهالي المنيا ..دراسة عودة قطار 777 وبعض الخطوط الملغاة ( التفاصيل ) -
مرتضى منصور يعود للزمالك.. ممدوح عباس يستشكل ضد قرار محكمة القضاء الإداري -
هل عليك شرائها؟.. النسخة الجديدة «مازدا MX-5» بين صلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة -
نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي -
طالبات فصل المشغولات الصوفية يتدربن على طرق الفرز بمركز التنمية في مطروح -
أسعار الذهب فى الجزائر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنسيق عالٍ ومتابعة على مدار الساعة ومعلومات لحظية.. «911» يستعرض مهامه في جيتكس دبي

Print

تنسيق عالٍ ومتابعة على مدار الساعة ومعلومات لحظية.. «911» يستعرض مهامه في جيتكس دبي

يستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» مهامه وخدماته، لزوّار جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2021 بدبي.

الخدمات التقنية والتطور الذي يشهده المركز، لاقى ثناء وإعجاب زوّار الجناح، حيث يقدم المركز الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، إضافة إلى قيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.

ويقوم المركز إضافة إلى تلقيه البلاغات والتعامل معها، بمتابعة الحالات الجوية، والحركة المرورية، الى جانب متابعة أي حالة أمنية طارئة لتقييم الموقف، ومدى الحاجة إلى التدخل إذا تعدّت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة إلى المستوى الوطني.

تنسيق عالٍ ومتابعة على مدار الساعة ومعلومات لحظية.. «911» يستعرض مهامه في جيتكس دبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي

"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي

جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» يحتفل بالذكرى 76 لتأسيس الأمم المتحدة

جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» يحتفل بالذكرى 76 لتأسيس الأمم المتحدة

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي

السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي