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سقوط صاحب محل تجاري بالدقهلية بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

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سقوط صاحب محل تجاري بالدقهلية بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى سقوط صاحب محل تجاري بالدقهلية بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط صاحب محل تجاري لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، في الدقهلية، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد عبدالله مدير مدير الاداره العامه لمكافحه جرائم الاموال العامه تحت اشراف اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي مساعد القطاع لمكافحه جرائم الاموال العامه والجريمه المنظمه عن قيام (صاحب محل تجارى، مقيم بمحافظة الدقهلية) بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، متخذاً من المحل المملوك له الكائن بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتم ضبطه داخل المحل حال تعامله في النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامي ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

المصرى اليوم

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