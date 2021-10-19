ليفربول يتحدى أتليتكو مدريد والنصر يواجه الهلال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تنطلق اليوم الثلاثاء 19-10-2021 عدة مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال اسيا

ويستعرض "المصري اليوم مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتذاع المباراة على قناة bein sports 1 HD في تمام 6:45 مساءً.

ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره لايبزيج الألماني، ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة Cosmote Sport 3 HD.

ويتحدى أتليتكو مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وفي نفس التوقيت يلعب شاختار دونيتسك الأوكراني مع ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة على ملعب دونباس ارينا.

دوري أبطال اسيا

يواجه النصر السعودي نظيره الهلال السعودي، في منافسات نصف النهائي على أرض مرسول بارك، وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً، وتذاع عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1.