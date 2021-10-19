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مكتبة المسجد الحرام تعلن فتح أبوابها لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام كل إثنين

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مكتبة المسجد الحرام تعلن فتح أبوابها لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام كل إثنين مكتبة المسجد الحرام تعلن فتح أبوابها لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام كل إثنين
قالت: تعزيزاً لرسـالة الحـرمين الشـريفـين العـلمية والدعويـة ونشـراً للثـقافة الإسـلامية

مكتبة المسجد الحرام تعلن فتح أبوابها لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام كل إثنين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فتـح أبـواب مكتـبة المسـجد الـحرام لاستـقبال الباحـثات وقـاصدات بيـت اللـه الحـرام يـوم الإثنيـن مـن كـل أسـبوع، يأتي ذلك تـعزيزاً لرسـالة الحـرمين الشـريفـين العـلمية والدعويـة ونشـراً للثـقافة الإسـلامية فـي الحـرم المـكي الشـريـف ولقـاصـديه مـن جـميع أنحـاء العـالـم.

وأعلن القسـم النسـائـي بمـكتبـة الحـرم المـكي الشـريـف، التـعاون مـع مكـتبة المـسجد الـحرام؛ لاستـقبال الباحـثات وقـاصدات بيـت اللـه الحـرام.

يـأتي هـذا الافتتـاح بـناءً عـلى توجيـهات كـريمة مـن معـالي الرئيـس العـام لشـؤون المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي الشـيخ الـدكتور عبـدالرحـمن بـن عـبدالعـزيز السـديس؛ التـي تحـض علـى بـذل كـل مـا مـن شـأنه العنـاية والـرعاية بـرواد الـحرمين الشـريفين، وتـقديم أفضـل وأجـود الخـدمـات لــهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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