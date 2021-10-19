أخبار عاجلة

تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع -
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ -
ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا -
الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي -
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة -
«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض -
«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا -
أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ -
رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد -
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

انطلاق القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بمشاركة الرئيس السيسى

Print
مواضيع متعلقة
هنا ضريح سلطان العاشقين .. الجن والملائكة صلوا جنازته قبل ثمانمائة عام!

هنا ضريح سلطان العاشقين .. الجن والملائكة صلوا جنازته قبل ثمانمائة عام!

صديق الطفولة لمحمد صلاح يكشف اسرار وصور جديدة عن حياته : اتثبتنا سوا في العتبة وبيحب الكشري

صديق الطفولة لمحمد صلاح يكشف اسرار وصور جديدة عن حياته : اتثبتنا سوا في العتبة وبيحب الكشري

غرائب الشعوب.. قرية بأكلمها تعتمد المشي على الحبال كوسيلة انتقال حتى النساء والأطفال

غرائب الشعوب.. قرية بأكلمها تعتمد المشي على الحبال كوسيلة انتقال حتى النساء والأطفال

(200) ألف إسترليني مش مقام محمد صلاح.. شوف المرتبات وقول يستحق (500) ألف ولا لأ

(200) ألف إسترليني مش مقام محمد صلاح.. شوف المرتبات وقول يستحق (500) ألف ولا لأ