أخبار عاجلة

تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع -
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ -
ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا -
الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي -
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة -
«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض -
«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا -
أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ -
رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد -
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

Print
رفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة رفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء ، من رفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة بالانتشار الأمني في جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن خطتها الأمنية في القاهرة والمحافظات، والانتشارات على الطرق والمحاور لتحقيق الأمن والأمان، كما وافق مجلس الوزراء، في الأول من سبتمبر الماضي، على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص- بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها الأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)

ليلاً .. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش (صور)