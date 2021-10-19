الهلال ضد النصر .. حقائق وأرقام قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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يترقب جميع عشاق كرة القدم السعودية والآسيوية اليوم الثلاثاء مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال السعودي وشقيقه النصر في موقعة تحظى باهتمام جماهيري صاخب.

ويستقبل ملعب «مرسول بارك» مواجهة الزعيم والعالمي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

دعونا نلقي نظرة على أبرز الحقائق والأرقام مواجهة الهلال والنصر..

1- تأهل النصر لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي، حيث لم يصلوا أبدًا إلى نهائي المسابقة بعد الخسارة أمام بيرسيبوليس بركلات الترجيح في عام 2020.

2- تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة السادسة في تاريخه- وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة. لقد تقدموا إلى النهائي في ثلاث من مبارياتهم الخمس السابقة في نصف النهائي.

3- ستكون هذه هي المباراة الثالثة عشرة للسعوديين في دوري أبطال آسيا، ولكنها المرة الثانية فقط في الدور نصف النهائي من البطولة بعد عام 2012 عندما أطاح الأهلي بغريمه المحلي الاتحاد بفوزه بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

4- خاض الهلال خمس مباريات سابقة ضد أندية سعودية في دوري أبطال آسيا، حيث فاز مرتين وخسر مرتين وتعادل في لقاء.

5- خسر الهلال مباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا (ستة انتصارت وخسارة وحيدة) بما في ذلك الفوز في آخر أربع مباريات.

7- لعب عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر خمس مرات سابقًا ضد الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر (بما في ذلك مشاركته في هدفين في مباراتين ضد الهلال عندما كان مع الريان القطري- هدف واحد، 1 مساعدة).