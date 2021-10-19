أخبار عاجلة

تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع -
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ -
ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا -
الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي -
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة -
«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض -
«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا -
أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ -
رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد -
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 3847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

Print
ضبط 3847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة ضبط 3847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات، عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس وقرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة بعد انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهى 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

كانت الداخلية أعلنت عن تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، وأنه سيبدأ تفعيل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 سبتمبر.

وقالت الداخلية، في بيان لها: «تُهيب وزارة الداخلية بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتباراً من 18 /9 /2021 كالتالي (السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر)».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة

«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض

«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض

«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا

«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا

أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ

أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ