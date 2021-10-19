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تعرف على مواعيد وملاعب أول 8 جولات في بطولة الدوري المصري

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تعرف على مواعيد وملاعب أول 8 جولات في بطولة الدوري المصري تعرف على مواعيد وملاعب أول 8 جولات في بطولة الدوري المصري

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يترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022 في الموعد المقرر من قبل رابطة الأندية المحترفة في 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وخلال الساعات الماضية أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد أول 8 جولات من بطولة الدوري الممتاز والملاعب التي تستضيف هذه المباريات.

وكان قرعة الدوري قد أجريت 12 أكتوبر من الشهر الحالي، وأسفرت عن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة.

ويقص شريط الدوري في الموسم الجديد فريقا البنك الأهلي وطلائع الجيش، يوم الاثنين 25 من شهر أكتوبر الجاري فيما يلعب مع إنبي يوم الثلاثاء ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء 27 أكتوبر.

جدول الدوري
جدول الدوري
جدول الدوري
جدول الدوري

المصرى اليوم

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