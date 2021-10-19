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ندوة دينية أون لاين في الشرقية بعنوان «ذكرى المولد النبوي الشريف والاقتداء بالرسول»

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ندوة دينية أون لاين في الشرقية بعنوان «ذكرى المولد النبوي الشريف والاقتداء بالرسول» ندوة دينية أون لاين في الشرقية بعنوان «ذكرى المولد النبوي الشريف والاقتداء بالرسول»

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان «ذكري المولد النبوي الشريف والاقتداء بالرسول صلي الله عليه وسلم»، وذلك وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ويقدم الندوة فضيلة الشيخ محمد رجب صديق، معاون وكيل وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يوضح فيها يوم مولد الرسول الكريم والمعجزات التي حدثت به كسقوط الأصنام من حول الكعبة، وانكسار إيوان كسرى وغيرها من المعجزات، وكذلك أخلاقه الكريمة حيث كان يُلقب بالصادق الأمين، ويبين كيف كانت دعوته لقومه للدخول في الإسلام باستخدام اللين، وأسلوب الحوار والإقناع والصبر عليهم رغم إيذائهم له، ويظهر أهم الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعا التحلي بها.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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