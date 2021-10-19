إزالة 76 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ومنافع الري بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار في تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي منافع ري بناحية بندر اسنا وقرية النجوع.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد ( 45 ) حالة تعدى بمساحة ( 8577 م2) منها عدد ( 28 ) مخالفة عبارة عن أسوار وأكشاك وعشش بمساحة (1328 م2) وعدد ( 17 ) مخالفات عبارة عن تسوية وزراعة بمساحة ( 7249 م2) مقامة على منافع ري دون سند من القانون.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة القرنة بحملة إزالات مكبرة بقيادة العميد علاء عبدالجابر رئيس المركز وبالتنسيق مع مركز شرطة القرنة. وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 28 حالة أملاك دولة ولاية الري، 3 حالات أملاك دولة إزالة فورية في المهد، بإجمالى مساحة 1350 متر مربع تقريبا.

وشددت محافظة الأقصر، على المواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية، وتؤكد سلطات المحافظة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف .