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شوبير نقلاً عن موسيماني: «كسرتوا قلبي بالحديث عن زيادة مرتبي»

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شوبير نقلاً عن موسيماني: «كسرتوا قلبي بالحديث عن زيادة مرتبي» شوبير نقلاً عن موسيماني: «كسرتوا قلبي بالحديث عن زيادة مرتبي»

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تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل الحديث الذي جمعه مع مدرب الأهلي الحالي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأكد شوبير أن موسيماني لم يطلب زيادة راتبه قائلًا: «كسرتو قلبي لما أتكلمتوا عن طلبي زيادة مرتبي» كما طلبه بتوضيح ذلك للجماهير.

وعبر موسيماني عن حزنه من الانتقادات الأخيرة رغم الحصول على تتويجات مستمرة كان أبرزها الفوز ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

يذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت حديث عن رحيل بيتسو موسيماني من القيادة الفنية للنادي الأهلي بسبب الخلاف حول بنود العقد المقترح الجديد.

المصرى اليوم

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