إزالة حالتى تعد على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر أنه تم رصد حالتى مخالفة تعد على أرض زراعية بدائرة المركز، موضحا أن المخالفة الأولى عبارة عن تعد على أرض زراعية بعمل قواعد وأعمدة خرسانية على مساحة 175 مترا، بناحية حوض شلبة فهمى بقرية الرياينة.

وأضاف أن المخالفة الثانية عبارة عن تعد على أرض زراعية بعمل قواعد ورقاب أعمدة خرسانية على مساحة 175 مترا، بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة، وتمت إزالة جميع التعديات في المهد على كامل المسطح.

وتابع أنه تم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، كما تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.