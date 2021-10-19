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انطلاق أولى جولات بطولة روتاكس المؤهلة لكأس العالم‎‎

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انطلاق أولى جولات بطولة روتاكس السعودية المؤهلة لكأس العالم‎‎ انطلاق أولى جولات بطولة روتاكس المؤهلة لكأس العالم‎‎
تعتمد على نظام النقاط وتتألف من 6 جولات وتضم فئتين.. تنافس وندية

انطلاق أولى جولات بطولة روتاكس السعودية المؤهلة لكأس العالم‎‎

انطلقت يوم أمس الجولة الأولى من بطولة ROTAX على حلبة FunXtreme بميدان ديراب للسيارات والدراجات النارية.

‎وتعتمد البطولة على نظام النقاط وتتألف من 6 جولات وتضم فئتين (Senior) و(Junior)؛ حيث سيتأهل بطل عن كل فئة إلى نهائيات بطولة للروتاكس، التي سيتم تحديد إقامتها مع بداية عام 2022.

‎وشهدت الجولة منافسة قوية بين المشاركين لبلوغ منصة التتويج، واستطاع (عمر الدريعان) حسم صدارة الجولة لفئة Senior لصالحه؛ فيما جاء (خالد شلش) في المركز الثاني، وحل (سلمان الطجل) في المركز الثالث؛ فيما لم يحسم ترتيب فئة Junior حتى الأمتار الأخيرة من السباق، فجاء (أحمد ) في المركز الأول و(طلال نقلي) في المركز الثاني.

‎وبهذه المناسبة أعرب المهندس متعب الصقهان المدير العام ومنظم البطولة عن سعادته لنجاح الجولة الأولى فنيًّا وتنظيميًّا؛ مؤكدًا أن المنافسة والندية بين المتسابقين تعكس الرغبة والشغف فيما بينهم لتعزيز التنافس الرياضي الشريف وتحقيق الفوز.

‎وأكد الصقهان أن البطولة تهدف إلى رفد الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتطوير هذه الرياضة وخصوصًا أن مدينة جدة السعودية على بُعد أيام من استضافة جولة من جولات بطولة العالم في الفورمولا1؛ حيث ستكون المملكة على موعد مع رقم عالمي جديد عبر بناء أكبر حلبة على مستوى العالم بـ27 منعطفًا وسرعات تفوق الـ250 كم في الساعة، متفوقة بذلك على العديد الحلبات العالمية العريقة في هذا المجال.

‎ووجّه "الصقهان" الشكر لكل من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لدعمه لكل الرياضات في المملكة ومن ضمنها السيارات والدراجات النارية، وخالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على جهوده ومتابعته الحثيثة لكل صغيرة وكبيرة في هذا المجال، معبرًا عن فخره كخبير ومحب لما وصلت إليه رياضة السيارات في المملكة.

‎وفي ختام حديثه دعا منظم البطولة كل من لديه الموهبة زيارة الحلبة وممارسة رياضة الكارتينج بشكل آمن واحترافي كونها تعتبر الخطوة الأولى في رياضة السيارات، والتي انطلق منها العديد من أبطال وأساطير هذه الرياضة أمثال مايكل شوماخر وإيرتون سينا وكيمي رايكونن وغيرهم، متمنيًا السلامة والتوفيق للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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