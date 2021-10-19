منح دراسية لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء بالجامعة الصينية

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير منح دراسية «50% من المصروفات الدراسية» لطلبة الثانوية العامة في كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الصينية بالقاهرة، بحد أدني 80%.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن من شروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة للعاد الدراسي 2020/2021، وأن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء.

أضاف المحافظ أنه يتم تلقي الطلبات الخاصة بالمنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة في مواعيد العمل الرسمية اليوم وغدًا، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي، صورة من شهادة الميلاد، صورة من بطاقة الرقم القومي، مستخرج من شهادة الثانوية العامة وإفادة بالشهادة الابتدائية وإفادة بالشهادة الإعدادية.