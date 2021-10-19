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ابتعد عن الدائرى

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ابتعد عن الدائرى ابتعد عن الدائرى

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سادت حركة من الكثافات المرورية بشوارع القاهرة والجيزة فى الفترة الصباحية أبرزها:

الطريق الدائري الأوسطي والأوتوستراد وكورنيش النيل حتى مناطق أكتوبر

أعلى منطقة الكونيسة والمنيب للقادم من محور المريوطية باتجاه كورنيش المعادي

كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري بمنطقة البساتين والتقاطع مع طريق الأوتوستراد للقادم من القطامية باتجاه كورنيش النيل

على الطريق الدائري بمناطق القطامية والقاهرة الجديدة

مناطق السلام للقادم من المرج باتجاه طريق السويس الصحراوي

على الطريق الدائري بمخرج طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي للقادم من المرج

محور 26 يوليو من أعلى كرداسة وحتى التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان

المصرى اليوم

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