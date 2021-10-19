تدعيم طريق المسار السياحي بـ68 عمود إنارة جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينه البياضية بتركيب 68 عامود إنارة على جانب الترعة المطلة على طريق المسار السياحي لدعمه وزيادة الإضاءة به لحماية الحافلات السياحية التى تقل السائحين القادمة من مدن البحر الأحمر، لزيارة المناطق الأثرية بالاقصر.

وأوضح صحصاح، أنه جارى تركيب وتجهيز 4 أكشاك كهربائية لتحسين القدرة الكهربائية بالإضافة أنه تم إنجاز مايقرب من 1600 متر، من أعمال تبطين ترعة المقلبيه فى إطار المشروع القومى للدولة من إجمالى طول 3 آلاف متر.