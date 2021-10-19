أخبار عاجلة

تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع -
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ -
ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا -
الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي -
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة -
«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض -
«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا -
أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ -
رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد -
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تدعيم طريق المسار السياحي بـ68 عمود إنارة جنوب الأقصر

Print
تدعيم طريق المسار السياحي بـ68 عمود إنارة جنوب الأقصر تدعيم طريق المسار السياحي بـ68 عمود إنارة جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينه البياضية بتركيب 68 عامود إنارة على جانب الترعة المطلة على طريق المسار السياحي لدعمه وزيادة الإضاءة به لحماية الحافلات السياحية التى تقل السائحين القادمة من مدن البحر الأحمر، لزيارة المناطق الأثرية بالاقصر.

وأوضح صحصاح، أنه جارى تركيب وتجهيز 4 أكشاك كهربائية لتحسين القدرة الكهربائية بالإضافة أنه تم إنجاز مايقرب من 1600 متر، من أعمال تبطين ترعة المقلبيه فى إطار المشروع القومى للدولة من إجمالى طول 3 آلاف متر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة

«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض

«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض

«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا

«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا

أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ

أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ